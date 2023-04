Jesi, addio al sorriso solare di Anna Maria Rossini: una vita alla portineria dell’ospedale

JESI – L’ospedale Carlo Urbani di Jesi saluta con commozione Anna Maria Rossini, storica addetta alla portineria. Anna Maria, originaria di Chiaravalle ma residente a Monsano, aveva 56 anni. Si è spenta venerdì a causa di una malattia che non le ha lasciato scampo ma che ha affrontato sempre con quel suo sorriso grande e l’animo forte. «La felicità non dipende da quello che ci manca ma dal buon uso che facciamo di quello che abbiamo». La frase di Thomas Hardy postata sui social il 25 marzo scorso, pochi giorni prima del tragico epilogo, è diventata il motto con cui gli amici ricordano la cara Anna Maria. Lei che aveva sempre un sorriso, una battuta per tutti e che era punto di riferimento per pazienti, parenti e chiunque avesse bisogno di informazioni per raggiungere i reparti ospedalieri.

Si è spenta proprio all’ospedale, dove ha lavorato una vita. E nell’obitorio del suo ospedale è stata allestita ieri la camera ardente, visitata da tanti amici, conoscenti, medici e infermieri. «L’ultima nostra chiacchierata qualche mese fa, Risate e sfottò tra noi. Riposa in pace amica di tutti – scrive la poetessa infermiera Maria Teresa Chechile – ciao Anna, solo un grande ciao. Il tuo essere leggera aleggerà tra noi. Il tuo ultimo post è proprio una gran bella verità», riferendosi alla citazione di Hardy postata il 25 marzo da Anna Maria. Il suo ultimo post. «Ciao Anna, adesso siamo nella tristezza, ma la speranza, anzi certezza, che un giorno ci rivedremo ci doni la consolazione per vivere questo momento doloroso», il saluto di Catia Badiali addetta alla Radiologia. Al loro saluto, tanti altri post carichi di commozione.

I funerali saranno celebrati sabato (1 aprile) alle 15 nella chiesa San Pietro Apostolo di Monsano, paese dove Anna Maria viveva. Lascia nel dolore le sorelle Francesca, Michaela e Tamara, il cognato e tantissimi amici. La famiglia ha voluto ricordarla con una raccolta fondi per lo Iom di Jesi e Vallesina. Al termine della cerimonia funebre la salma sarà cremata e le ceneri tumulate nel cimitero di Monsano.