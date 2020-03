Jesi, accusa un malore lungo Corso Matteotti. Arriva la Croce Verde

JESI – Non solo soccorso sanitario ma anche solidarietà. La Croce Verde di Jesi in prima linea non solo in caso di emergenza ma anche quando occorre essere solidali con chi ha più bisogno.

Il fatto è accaduto questo pomeriggio, 10 marzo, a Jesi. Un uomo di 64 anni, verso le 16, infatti si è sentito male mentre camminava lungo Corso Matteotti. Si è accasciato a terra. Alcuni passanti hanno chiamato i soccorsi. Sul posto la Croce Verde che ha prestato le prime manovre.



Per l’uomo nessun problema grave di salute, ma un calo della pressione. Dalle parole dell’uomo però è emerso il suo disagio economico e il fatto di avere difficoltà nel reperire un pasto. Da qui il bel gesto dell’operatore della Croce Verde, Ciro Toscano: alcune parole di conforto e un latte macchiato con una brioche al cioccolato comprata e donata al 64enne.