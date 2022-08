Jesi, abbattuto uno dei quattro tigli compromessi

JESI – Il Comune di Jesi ha dato il via nel pomeriggio di oggi all’abbattimento di quattro tigli di Viale Trieste. L’intervento era programmato per la mattinata, ma la presenza di alcune persone all’interno dell’area lo aveva impedito, «malgrado l’assessore all’ambiente Alessandro Tesei, unitamente ad alcuni consiglieri comunali, avessero raggiunto Viale Trieste intorno alle 8 per cercare, ancora una volta – si legge nella nota di piazza Indipendenza – un margine di confronto con gli stessi, in una volontà di confronto che non è venuta mai meno. Medesimo invito era stato fatto loro da parte delle forze dell’ordine, costrette poi a procedere all’identificazione dei soggetti presenti».

Gli esemplari arborei, come noto, sono quelli che erano stati giudicati pericolosi dalla tomografia effettuata dalla ditta Dendrotec di Monza, illustrata al Comitato dei Garanti del verde il 4 luglio scorso, «e le cui conclusioni sono state confermate dall’abbattimento del primo esemplare il cui tronco era totalmente cavo sin dalla sua base. Nel malaugurato caso di caduta anche di un solo ramo, oltre alla situazione oggettiva di pericolo, si sarebbe configurata una responsabilità diretta del personale dell’Area Servizi Tecnici del Comune. L’intervento di abbattimento dei quattro tigli sarà completato nel pieno rispetto della sicurezza pubblica che va tutelata sempre, specialmente se, come in questo caso, vi è un documentato ufficiale che in maniera scientifica ed oggettiva ne certifica il pericolo».

Alla luce degli interventi che si sono resi necessari in Viale Trieste, l’Amministrazione comunale ribadisce la piena disponibilità ad avviare un percorso condiviso affinché il Viale della stazione possa rappresentare il punto di partenza per una nuova concezione della cura del verde cittadino.