Jesi, abbandona rifiuti in piazza Baccio Pontelli: identificata e sanzionata. Presto fototrappole

JESI – Aveva abbandonato i rifiuti a terra, vicino ai contenitori della raccolta differenziata di piazza Baccio Pontelli, andandosene poi tranquillamente. Rintracciata dalla polizia locale a seguito di attività ispettiva e sommarie informazioni raccolte, è stata identificata e sanzionata a norma di legge. Gli stessi agenti stanno effettuando approfondimenti anche per risalire ad un altro cittadino che, sempre in piazza Baccio Pontelli, ha lasciato i propri rifiuti in strada come se niente fosse.

Al riguardo la polizia locale ricorda che stanno completandosi tutti gli atti amministrativi necessari per l’attivazione di due fototrappole che serviranno ad implementare l’attività di controllo e dunque installate di volta in volta nelle zone che hanno riscontrato in passato maggiore criticità. Pronta anche una cartellonistica adeguata che informa della videosorveglianza attiva secondo le ultime linee guida sulla privacy.