JESI – «Un libro che ho scritto immaginandomi come uno che ha vissuto l’era dorata dello sport jesino e vuole trasferirla alle giovani generazioni per lasciare un segno. I ricordi più piacevoli? Le promozioni in C2 e C1 della Jesina ad Arezzo e Cattolica nel calcio, quella in A1 della Sicc a Bologna nella pallacanestro, le partite importanti della Pieralisi nella pallavolo femminile. Ma anche gli anni ’70, dai quali parte il racconto, e l’epoca di squadre come l’Aurora, la Spes, la Vigor Ras, il Mazzangrugno, il Duomo, la Gherardi: realtà di quartiere, a volte di parrocchia, che sono state le base di quella che poi fu la cavalcata del calcio cittadino». Parola di Evasio Santoni, autore di “50 anni 1976 2025 di sport a Jesi”, volume edito da Life Color Communication srl e che racconta «mezzo secolo di passione, impegno e successi sportivi, singoli e di squadra, ma anche la storia delle associazioni sportive, nella nostra città».

Il libro segue e amplia il solco di altri due libri scritti dall’autore sull’epopea dello sport jesino. «Il primo, nel 2022, dedicato al ciclismo e all’arrivo del Giro d’Italia in città. Il secondo – ricorda Santoni – nel 2024, sulla storia della Bocciofila. E ora questa terza opera, alla quale ho lavorato oltre un anno e che ha richiesto parecchia fatica. Si parla di società, squadre, personaggi ma anche associazioni e enti di promozione sportiva. Sono 40 nel complesso gli sport dei quali si parla nel libro.

Tra gli spunti interessanti che emergono dalle pagine, testimonianze come quelle di Carlo Barchiesi, Gianfranco Amici, Nicola Di Francesco, Alberto “Lupo” Rossini. O gli aneddoti raccontatimi da Marco Polita sul passaggio di Luca Marchegiani dalla Jesina al Torino. E poi i ricordi di Pierino Gagliardini e Nunzia Toti, per anni colonne dell’ufficio sport del Comune di Jesi attraverso i sindaci o i commissari straordinari Cascia, Fava, Girolimini, Barillari, Polita, Belcecchi, Bacci e Fiordelmondo. E anche pagine per me particolarmente belle e importanti, come quelle che riportano nomi e volti dei tanti giornalisti sportivi jesini che in questi anni hanno raccontato questa parte della vita della città».

Il libro, che può essere acquistato presso le librerie Incontri e Mondadori di Jesi e on line facendo riferimento a vallesina.tv, è stato presentato in una serata ricca di ospiti illustri, e moderata da Daniele Bartocci, al Circolo Cittadino. Tra i presenti questi Alberto Proietti Mosca, Maurizio Dellabella, Giovanna Trillini, Marco Polita, Lupo Rossini, Corrado Micheloni, Enrico Garbuglia, Marisa Canafoglia, i rappresentanti di Panathlon, Bocciofila, Fondazione Cardinaletti e Judo Budo Center. E poi Giancarlo Polidori, Gabriele Fava, Luca Polita in rappresentanza dell’attuale Consiglio Comunale, Ugo Coltorti, Carla Saveri, Paolo Giardinieri, Umberto Baldi, Massimo Coltorti, Gianni Giampaoletti, Federico Manzotti, Gianfranco Amici, Carlo Rossetti, Paolo Perlini, Marco Porcarelli, Paolo Crognaletti, Fabio Fittajioli, Gabrio Filonzi, Lino Secchi, Osvaldo Presti, Antonio, Gallucci, Massimo Stronati, Gigio Traini, Romano Zenobi, Doriana Pigliapoco, Susanna Batazzi, Giorgio Lucidi.

Scrive l’autore nell’introduzione: «La storia inizia nel 1976, io indossavo la maglia della gloriosa Spes Jesi cercando di salire dalla Seconda alla Prima categoria. Un anno che per lo sport di Jesi ha segnato l’inizio di tante cose piacevoli: le Olimpiadi di Montreal con Doriana Pigliapoco e Susanna Batazzi che per la prima volta rappresentavano ai Giochi non solo l’Italia ma il Club Scherma Jesi, gli ultimi calci di Roberto Mancini al San Sebastiano prima di prendere la strada che l’avrebbe portato a Bologna, il cambio di ragione sociale da Associazione Sportiva Jesi in Società Sportiva Jesi con la nomina del commissario straordinario della prima squadra di calcio della città».

E poi gli impianti, tema molto presente nella serata della presentazione. «Jesi – scrive Santoni – oggi ha una situazione sportiva borderline e mi propongo di raccontare la sua storia perché sia da stimolo per ricominciare a investire».