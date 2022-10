Jesi: 45 anni dopo, si ritrovano a “casa Pieralisi” gli amici della Giannino Pieralisi calcio

JESI – Il luogo dove rivedersi e tornare ad indossare per la foto di rito le gloriose magliette del campionato 1977-78 non poteva che essere il Centro sportivo “Giannino Pieralisi” di via Ancona, accolti nella galleria dei trofei da Andrea e Gabriele Pieralisi. E la giornata poi non poteva proseguire che a tavola, nella conviviale de Il Bucatino, al boschetto della Chiusa, bagnata dai vini Monte Schiavo offerti dalla famiglia Pieralisi e condita da amarcord e risate, dai ricordi di quel gol o quella parata, di avversari, arbitri e partite. Ma soprattutto dai ricordi di un gruppo di amici dentro e fuori dal campo e della passione di quel manipolo di dirigenti – Carlo Tittarelli, Pietro Coltorti, Lamberto Santarelli, Paolo Belbusti, Ottorino Apolloni, Gianni Sgubbi e Pierino Romiti – che di quella banda di ragazzi e dei loro sogni erano i custodi e gli accompagnatori. Il ritrovo della squadra di calcio 1977-78 della Giannino Pieralisi si è tenuto ieri, domenica 23 ottobre, appunto fra il Centro sportivo di via Ancona e il successivo momento conviviale. Una bella e piacevole giornata, nel segno della passione di allora e di oggi.

I dirigenti della Giannino Pieralisi calcio 1977-78. Da sinistra Carlo Tittarelli, Pietro Coltorti, Lamberto Santarelli, Paolo Belbusti, Ottorino Apolloni, Gianni Sgubbi e Pierino Romiti

Ecco i nomi dei protagonisti di quella formazione: Francesco Pellegrini, centravanti (classe ’66); Luciano Marchegiani, tornante (’66); Marco Fida, attaccante (’67); Claudio Girini, mediano (’65); Andrea Sgubbi, portiere (’67); Marco Braconi, centrocampista (’69); Patrizio Luconi, portiere (’65); Gianluca Cardinali, stopper (’64); Alberto Cacciamani, mediano (’66); Andrea Giacconi, portiere (’66); Aldo Scarpini, terzino sinistro (’66); Sandro Scuppa, stopper (’65); Francesco Barchiesi, terzino fluidificante (’67); Fabrizio Fida, centrocampista (’70); Giacomo Bachetti, centrocampista (’68); Manlio Coltorti, ala destra (’64); Claudio Romiti, dirigente accompagnatore (’62); Ugo Coltorti, regista (’66); Carlo Calvi, difensore (’66); Gianluca Ughi, terzino (’66); Luca Cardinali, ala destra (’67), Michele Mancini, attaccante (’65); Rossano Balletti, terzino sinistro (’66); Giancarlo Rosini, libero (’66).