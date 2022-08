Jesi, la carica dei 300 cacciatori. Tesserini in consegna

JESI – Sono circa trecento i cacciatori in regola della città. Da qualche giorno possono ritirare il tesserino per la stagione venatoria 2022/23. La consegna sarà effettuata presso l’Ufficio Sport, al secondo piano della sede del Comune di Jesi, in Piazza Indipendenza n. 1, dalle ore 9 alle ore 13, dal lunedì al venerdì. Per informazioni è possibile telefonare, negli stessi orari, al numero 0731-538423.

Il tesserino, unitamente alla licenza di porto di fucile ed alla polizza assicurativa, deve sempre accompagnare il cacciatore ed essere esibito agli Agenti di vigilanza. È lo strumento per stabilire dove il cacciatore può cacciare, in cui è indicato il calendario venatorio locale, ed è un mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate.

«Ogni cacciatore, per poter cacciare – spiega la Regione -, deve essere in regola con le norme di iscrizione all’A.T.C. (Ambito Territoriale di Caccia) prescelto (di residenza o altro); quello di residenza spetta di diritto e la caccia può essere svolta nei confronti di tutte le specie cacciabili (stanziali e migratrici). I cacciatori residenti nelle Marche, una volta assolto il pagamento della quota di iscrizione ad un A.T.C., possono esercitare la caccia nei confronti di tutte le specie consentite in tutti gli Ambiti territoriali della Regione. In ogni A.T.C., comunque, in relazione all’indice di densità venatoria massima determinato dalla Regione, l’esercizio venatorio può essere consentito anche ai cacciatori residenti in altri ambiti. Il tesserino di caccia è predisposto dalla competente struttura della Giunta regionale per una corretta annotazione, da parte dell’utente, dei tempi, dei luoghi e delle specie animali abbattute secondo quanto previsto dal presente calendario e regolamento di caccia».

L’apertura generale è fissata per la terza domenica di settembre (domenica 18), per poi proseguire nei giorni fissi di mercoledì 21, sabato 24, domenica 25 e mercoledì 28 settembre. Dal 1° ottobre al 31 gennaio si potrà cacciare per tre giorni a scelta. In aggiunta, dal 1° ottobre al 30 novembre la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria sarà consentita per altri due giorni a settimana. La stagione venatoria 2022/23 prevede una preapertura dal 1 settembre e si chiude il 9 febbraio 2023.

Nei giorni di preapertura 1, 3, 4, 7, 10, 11 e 14 settembre, l’esercizio dell’attività venatoria è consentito da appostamento, senza l’ausilio del cane, con l’obbligo da parte del cacciatore di raggiungere e lasciare il sito di caccia con l’arma scarica ed in custodia. Vige il divieto di segnare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirà l’appostamento temporaneo. L’occupazione del sito e l’installazione degli appostamenti temporanei non possono essere effettuati prima di 12 ore dall’orario di caccia. L’utilizzo del cane è consentito esclusivamente per il recupero della selvaggina abbattuta obbligatoriamente con il fucile scarico e in custodia e per un massimo di trenta minuti dalla fine dell’orario di caccia (dalle 12:00 alle 12:30 e dalle 19:00 alle 19:30).