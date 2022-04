JESI – «Una persona specchiata, seria, competente. Un galantuomo». Rosalba Cesini, già consigliera comunale a Jesi e poi deputata, lo ha ricordato così Sergio Cerioni, già assessore ai servizi sociali del Comune di Jesi e primo coordinatore d’Ambito IX, iscritto all’Anpi, scomparso all’età di 77 anni.

«L’Amministrazione comunale – ne ha dato notizia il Comune di Jesi – partecipa al lutto per la scomparsa di Sergio Cerioni, già Assessore ai servizi sociali e primo coordinatore d’Ambito IX ed esprime alla famiglia i sensi di cordoglio».

E stamane 25 aprile, nel corso del suo intervento in Piazza Indipendenza nella cerimonia per la Liberazione, Rosalba Cesini ha voluto portare il suo ricordo della figura di Cerioni: «Con le parole di un amico, voglio dire che era una persona che “camminava in punta di piedi ma ha lasciato un segno profondo”».

A ricordare Cerioni in Consiglio è stato anche Paolo Cingolani: «È stato fra i primi che ho conosciuto al mio primo ingresso in questa aula da consigliere negli anni ’90. Venivamo da mondi politici e differenti, io dall’associazionismo cattolico e lui di altra formazione, ma è stato il mio primo riferimento. E ricordo come sia stato anche il primo ad avere l’intuizione di un centro di cottura unico per le mense scolastiche e a portare il tema sul tavolo della discussione».

Per volontà dello stesso Cerioni, non si sono svolti funerali.