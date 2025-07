Jesi, 21mila euro per non fermare l’ascensore tra via Castelfidardo e Piazza della Repubblica

JESI – Ventuno mila e 500 per non fare fermare i due ascensori che collegano via Castelfidardo a Piazza della Repubblica, che hanno bisogno di manutenzione in vista della verifica a dieci anni dall’attivazione. La Giunta ha approvato il progetto. «In caso – spiegano gli uffici – di mancata esecuzione di tali interventi manutentivi e la relativa successiva verifica entro il mese di settembre 2025 (termine ultimo per la verifica decennale), si dovrà obbligatoriamente interrompere il loro funzionamento. A seguito di sopralluogo di tecnici specializzati ed in accordo con il Responsabile di Esercizio, sono stati valutati gli interventi necessari per ottemperare alle prescrizioni di cui alla verifica decennale. In funzione dei servizi di manutenzione necessarie sugli impianti di risalita è stata individuata la stima del costo dell’intervento».

In tema di impianti di risalita in centro, sono in via di progettazione l’ascensore che a Palazzo Battaglia dovrà sostituire la vecchia doppia scala mobile di collegamento tra via Sauro e via Conti – pensionata per raggiunti limiti di età, dopo trent’anni di servizio nel 2022 – e una nuova soluzione che dovrebbe puntare sul raccordo tra l’area privata in zona fonte Mastella a cui si accede da via Garibaldi e la soprastante Costa del Montirozzo. Al riguardo, sono stati effettuati nei mesi scorsi dei carotaggi per verificare la fattibilità della soluzione.