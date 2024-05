Jesi, 163 anni di Polizia Locale con coach Ghizzinardi e il saluto al vice comandante Peroni. Don Rango: «Nei giovani disagio, attenzione»

JESI – I primi 163 anni della Polizia Locale di Jesi, celebrati in Comune tra encomi per il personale recentemente distintosi in delicate operazione, il commosso saluto al vice comandante Filippo Peroni che raggiunge la pensione dopo oltre 40 anni di servizio, l’intervento del coach della General Contractor Jesi Marcello Ghizzinardi dedicato a lavoro di squadra e spirito di gruppo e la raccomandazione di don Federico Rango, parroco di San Sebastiano (patrono dei vigili urbani) e cappellano del Corpo: «Una raccomandazione importante, dal mio punto d’osservazione di sacerdote: attenzione al mondo giovanile, c’è un disagio importante. Fra le tante azioni di servizio alla comunità, tenete ben presente quella in favore dei più giovani».

La giornata celebrativa della fondazione del Corpo nel 1861 si è aperta con il ritrovo in comando e la funzione religiosa in duomo, poi nella sala del Consiglio comunale il saluto del sindaco Lorenzo Fiordelmondo e del comandante Cristian Lupidi, alla presenza tra gli altri anche del vescovo, monsignor Gerardo Rocconi, oltre che dei rappresentanti delle altre forze dell’ordine.

Se dal sindaco Fiordelmondo è giunto il grazie per la quotidiana attività in città in una fase in cui sono molteplici le esigenze e le richieste alle quali la Polizia Locale è chiamata a rispondere, ricco di emozioni è stato il momento del saluto al vice comandante Peroni. «Lealtà, collaborazione, onestà ne hanno sempre caratterizzato il rapporto con tutti i comandanti – ha evidenziato Lupidi – con il coraggio di dire la propria se e quando qualcosa non va. Con lui un rapporto da fratello minore a fratello maggiore, che sa accompagnare il percorso e la crescita dell’altro e sa anche quando fare un passo indietro, pure lasciandolo sbagliare, affinché questa sia reale». Per Peroni il video e le parole di apprezzamento dei colleghi e anche il video saluto di Mauro Torelli, dirigente comunale, in questi giorni in Norvegia per motivi familiari. «Filippo il grande, Filippo “magno” – ha detto sorridendo Torelli – di lui ricordo quando nel 2017 ci trovammo a dover sopperire alla partenza dell’allora comandante per altro incarico e mi trovati io, in qualità di dirigente, a dover appunto dirigere la Polizia Locale: la scelta di Peroni per vice comandante fu quella naturale anche per tutti i suoi colleghi. E poi ricordo l’impegno nel lavorare insieme per un appuntamento importante e impegnativo come l’arrivo dell’evento Giro d’Italia a Jesi nel 2022».

Coach Ghizzinardi, tecnico della General Contractor Jesi che ha da poco concluso il suo playoff nel campionato di Serie B nazionale di basket dopo una grande stagione, ha detto davanti alla platea: «Nel guidare una squadra, parto dal fatto che, grazie a Dio, non siamo tutti uguali. E che la capacità di capire questo e di capire che il mio compagno, il mio giocatore, ha una reazione totalmente differente dalla mia alle difficoltà o anche alle gioie, è la base sulla quale creare empatia e collaborazione. Inoltre, e voi in uniforme lo sapete bene, esistono le gerarchie, che devono essere ben chiare. E che se inizialmente sono imposte, poi vanno confermate sul campo con i fatti che dimostrano che sono quelle giuste. Infine, neppure davanti ai doveri siamo tutti uguali: il capo, il leader, ne ha di più e deve esserne consapevole». Tra gli interventi in sala, anche quello del giornalista di Rai Sport Marco Lollobrigida. A seguire la consegna degli encomi al personale che si è distinto in servizio.