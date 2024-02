Jesi: 15enne scappata da casa ad agosto, viene trovata dalla Polizia

JESI – Si era allontanata dalla sua abitazione, a Brescia, lo scorso agosto. Ha tenuto la famiglia col cuore gonfio di preoccupazione per mesi, tanto che i genitori si erano anche rivolti alla trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?” pur di avere notizie della loro figlia. Finalmente il ritrovamento, viva e in buona salute.

A trovarla sono stati i poliziotti del Commissariato di Jesi, che ieri pomeriggio (31 gennaio) durante un controllo in piazzale dei Partigiani, zona Porta Valle, hanno notato l’atteggiamento inquieto della minore alla richiesta di esibire i documenti. Dal controllo sull’identità della giovanissima è emerso un rintraccio a suo carico in quanto allontanatasi arbitrariamente dalla propria abitazione di Brescia nell’agosto 2023. La ragazza ha raccontato di essere stata in varie comunità, di essersi allontanata varie volte dalla sua abitazione. Per ritrovarla erano state anche diramate le ricerche tramite la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”. La ragazza è stata affidata d’iniziativa ai servizi sociali con collocamento temporaneo presso una struttura.