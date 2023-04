Jesi, 105mila euro per i percorsi Piedibus verso le scuole primarie

Si interverrà per la messa in sicurezza dei percorsi utilizzati per andare e tornare a piedi da casa a scuola. La Giunta ha approvato il progetto esecutivo, la realizzazione non appena affidato l’appalto

JESI – Messa in sicurezza dei percorsi Piedibus che conducono alle scuole primarie Conti, Cappannini e Collodi, Garibaldi, Mazzini e Martiri della Libertà, quest’ultima per quel che riguarda il plesso storico di via Asiago dove alunni e alunne rientreranno il 17 aprile prossimo: all’operazione, l’amministrazione comunale ha destinato 105mila euro.

Si interverrà sui percorsi utilizzati da bimbi e bimbe delle primarie per andare e tornare a piedi da casa a scuola. La Giunta ha approvato il progetto esecutivo degli interventi, la realizzazione sarà avviata non appena affidato l’appalto.

Si prevede la manutenzione e messa in sicurezza di alcuni dei percorsi piedibus, con il rifacimento di porzioni di marciapiedi, la realizzazione di attraversamenti rialzati, l’adeguamento di camminamenti esistenti o nuovi, integrazione della segnaletica verticale ed orizzontale.

Si attinge, per poco meno di 44mila euro, al saldo del contributo ministeriale legato al progetto “Piedibus della Bassa Vallesina” che aveva visto per la partecipazione al bando la collaborazione fra i Comuni di Jesi, Agugliano, Chiaravalle, Falconara, Maiolati Spontini, Monsano, Polverigi. In città, con la prima parte delle risorse era servita alla realizzazione di pista ciclabile di via Martin Luther King e parcheggio scambiatore di via Paladini. Per il resto i fondi per questa nuova porzione di interventi deriveranno da risorse comunali.

Già la ciclabile realizzata in via King si proponeva un utilizzo in funzione scolastica, raccorda infatti le piste già esistenti al PalaTriccoli e nell’area dei giardini di viale Cavallotti al comprensorio che vede presenti Liceo Scientifico, la scuola dell’infanzia Sbriscia e le primarie Cappannini e Collodi. Il nuovo parcheggio è sorto invece nel vicino spazio verde affacciato su via Paladini. Al Comune di Jesi era stati assegnati dal Ministero dell’Ambiente 210mila euro complessivi.