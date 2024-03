Jesi, oltre 100mila euro alla Biblioteca Planettiana per favorire incontro e cooperazione tra giovani

Premiato dal contributo del Dipartimento per le Politiche Giovanili del Ministero dello Sport e dei Giovani, l’articolato progetto della Biblioteca Planettiana “Frequenze e scene di pace"

JESI – È stato premiato con un contributo di 104 mila euro da parte del Dipartimento per le Politiche Giovanili del Ministero dello Sport e dei Giovani, l’articolato progetto della Biblioteca Planettiana “Frequenze e scene di pace” che pone Palazzo della Signoria quale spazio di incontro e cooperazione. Le risorse fanno parte del bando Giovani in biblioteca, attraverso il quale si punta ad avvicinare i ragazzi e le ragazze al mondo del libro e di rendere le biblioteche luoghi ricreativi ed inclusivi, rispondenti al loro bisogno primario di socialità, che vede l’aggregazione e la condivisione come fondamentali momenti di integrazione e di crescita personale.

Il progetto proposto dal Comune di Jesi tramite la propria Biblioteca vedrà coinvolti, quali partner, la cooperativa Costess e l’Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata. Oltre ad aprire gli spazi di Palazzo della Signoria che ospita la Planettiana, il progetto promuoverà anche il valore della memoria, in particolar modo con la valorizzazione della figura del pacifista, jesino d’adozione, Edmondo Marcucci (del quale la Planettiana conserva il fondo librario ed archivistico). Tutto questo sarà realizzato tramite attività rivolte ai ragazzi dai 14 ai 19 anni, spaziando da corsi di lettura e dizione a rappresentazioni teatrali, dalla selezione di testi e musica alla creazione di una postazione mobile, in biblioteca, di Radio TLT. Queste azioni saranno supervisionate da uno youth worker che, oltre a coordinare, aiuterà i ragazzi facilitandone l’inclusione.

Sempre nell’ottica di realizzare un luogo sempre più familiare ed accogliente (soprattutto per le giovani generazioni), si punterà inoltre a costruire, per la Planettiana, una nuova Brand Identity ed una segnaletica più innovativa ed accogliente. Il progetto si svilupperà nell’arco di 18 mesi, durante i quali la Salara di Palazzo della Signoria, quale sala di pubblica lettura a scaffale aperto, amplierà il proprio orario, rimanendo aperta il lunedì con orario continuato dalle 9.00 alle 17.00 – esclusi i mesi di luglio ed agosto -, mentre il primo piano della Planettiana sarà a disposizione delle attività.