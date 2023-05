Jesi, il 1 giugno ai giardini pubblici la consegna della Costituzione ai diciottenni

Resta confermata per il 2 giugno, invece, la cerimonia ufficiale della Festa della Repubblica con appuntamento alle ore 10.30 in Piazza Indipendenza

JESI – Cambiano data e scenario per la cerimonia di consegna di una copia della Costituzione italiana alle ragazze ed ai ragazzi che nel corso del 2023 raggiungono la maggiore età. Niente più 2 giugno, che incontrava le criticità di quanti si avvalevano del giorno festivo per andare fuori Jesi – a maggior ragione quest’anno con un ponte lungo tre giorni – e niente più teatro. La data prescelta è infatti quella di giovedì 1 giugno, alle ore 17.30. La location invece sarà all’aperto, ai giardini pubblici di Viale Cavallotti, dove ad attendere la comitiva di neodiciottenni saranno il sindaco Lorenzo Fiordelmondo e l’assessore alla memoria storica Luca Brecciaroli. Ben 659 le ragazze ed i ragazzi che hanno ricevuto la lettera di invito, perché oltre a quelli nati nel 2005, vi sono buona parte di nati del 2004 che lo scorso anno, per un ritardo nella consegna postale, non avevano ricevuto in tempo l’invito a partecipare alla cerimonia che era stata organizzata al teatro Pergolesi.

Si preannuncia dunque una grande partecipazione all’appuntamento, durante il quale sarà in programma lo spettacolo “Molte più di 21”, note sulle madri costituenti, prodotto e realizzato dal Teatro Cocuje per la regia di Gianfranco Frelli.

Resta confermata per il 2 giugno, invece, la cerimonia ufficiale della Festa della Repubblica con appuntamento alle ore 10.30 in Piazza Indipendenza dove vi sarà la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti delle Guerre di Indipendenza e il successivo intervento del sindaco Lorenzo Fiordelmondo.