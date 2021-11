Jesi, condannato per pedofilia: arrestato un 42enne

CRONACA – Era stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione per pedofilia. Ieri, per un 42enne italiano residente a Jesi si sono aperte le porte del carcere di Montacuto. Gli agenti del Commissariato di Jesi hanno proceduto al rintraccio e all’arresto di un cittadino italiano, 42 anni, colpito da una condanna a tre anni e sei mesi di reclusione per reati riconducibili alla violenza sessuale nei confronti di minori. Il condannato, dopo essere stato condotto in Commissariato dagli operatori della Squadra Volante per essere sottoposto a tutte le verifiche di rito, è stato accompagnato presso il carcere di Montacuto per l’espiazione della pena.

L’ordine di carcerazione giunge in un giorno particolarmente significativo, trattandosi di un reato commesso nei riguardi di vittime vulnerabili e che ancor più meritano la tutela dell’intera società.

Inoltre, sempre nella stessa giornata di ieri è stata estradata in Germania una delle due donne nigeriane arrestate sempre a Jesi la scorsa settimana. La donna, 50 anni, colpita da un mandato di cattura internazionale emesso dalle Autorità tedesche per delle truffe aggravate e reiterate, è stata rintracciata e tratta in arresto dagli agenti del Commissariato. Al termine delle procedure prescritte è stata accompagnata presso uno scalo aereo lombardo dove è stata consegnata agli agenti della Polizia tedesca che hanno provveduto a scortarla fino a Monaco di Baviera, dove l’Autorità Giudiziaria competente definirà ogni connesso seguito.