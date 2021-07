Jesi, per l’Italia di Mancini contro il Belgio c’è il maxischermo al PalaTriccoli

JESI – La sfida di venerdì 2 luglio alle 21 fra l’Italia del Ct jesino Roberto Mancini e il Belgio, valida per i quarti di finale degli Europei di calcio, potrà essere seguita in diretta tv anche su maxischermo all’esterno del PalaTriccoli, L’iniziativa, decisa dal Comune, è curata per gli aspetti organizzativi dal Comitato Uisp di Jesi.

Lo schermo sarà posizionato sulla strada che passa intorno al palas, nel tratto alle spalle della curva del PalaTriccoli abitualmente occupata dai tifosi dell’Aurora Basket. Sarà rivolto verso lo spazio verde adiacente e via Tabano: ci si potrà sistemare anche sull’erba (consigliabile dotarsi di coperte o asciugamani) per seguire la gara. All’interno del PalaTriccoli sarà attivo il bar. D’obbligo naturalmente il rispetto del distanziamento e di tutte le misure di sicurezza.

Il PalaTriccoli

Non erano mancate critiche per l’assenza di un’iniziativa simile quest’anno che gli azzurri sono guidati da uno jesino come Mancini. Cinque anni fa, ultimo appuntamento internazionale della Nazionale che poi non si qualificò per i Mondiali del 2018, lo schermo venne posizionato in Piazza della Repubblica, negli stessi giorni in cui vi era di scena l’appuntamento col beach soccer. Ma in realtà non servì a tifare l’Italia di Conte, che si fermò ai quarti di finale contro la Germania ai calci di rigore: posizionato per la finale dell’Europeo 2016, gli jesini vi assistettero al successo del Portogallo sulla Francia.

In altre occasioni lo schermo in piazza della Repubblica era servito ad assistere a eventi sportivi, come la storica promozione in A1 della Sicc Aurora Basket vincente in gara 3 a Bologna, trasmessa dalla Rai, nel 2004, o a spettacoli come lo Stabat Mater diretto da Abbado al Pergolesi per chi non era all’interno del Teatro. Proprio all’interno del Teatro Pergolesi, l’amministrazione comunale guidata da Massimo Bacci celebrò nel 2018 con una serata speciale l’esordio di Mancini sulla panchina dell’Italia, trasmettendovi la sua gara di debutto, in amichevole contro l’Arabia Saudita.

In Piazza della Repubblica, occupata oggi dai lavori e ormai in futuro dalla fontana dei leoni col suo discusso ritorno, lo schermo ci sarà ma spostato nell’area abitualmente occupato dal parcheggio dei taxi. A installarlo il Caffè Imperiale. Partita visibile anche fra Piazza delle Monachette e Piazza Spontini, proiettata sulla superficie del muro di Palazzo Ricci grazie alla collaborazione dei locali Hemingway Caffè, Birreria Sant’Agostino- Cibangolo, La Picca.