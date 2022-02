Jesi, investita mentre attraversa la strada: grave a Torrette

La donna, una 53enne, è stata trasferita al pronto soccorso di Torrette in codice rosso. L'incidente è avvenuto lungo via Setificio, sull’attraversamento pedonale all’intersezione con via Garibaldi

JESI – Grave incidente oggi pomeriggio a Jesi verso le 14,30 lungo via Setificio, sull’attraversamento pedonale all’intersezione con via Garibaldi, proprio in corrispondenza del “Bar Cinturello”. Una donna di 53 anni, di nazionalità rumena, residente in città è stata investita da una Toyota Yaris mentre stava attraversando la strada.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, sembra che la 53enne si trovasse sulle strisce. In seguito all’impatto con la vettura, la donna è stata sbalzata sull’asfalto battendo il capo a terra e perdendo molto sangue. La donna al volante della vettura, una 50enne jesina, si è subito fermata a prestare soccorso. Ha chiamato il numero unico di emergenza 112 e fatto convergere i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’automedica del 118 di Jesi e della Croce verde, ma data la gravità della situazione si è reso necessario attivare anche l’eliambulanza Icaro 01 da Torrette. L’elicottero è atterrato a Porta Valle; la donna, stabilizzata sul posto, è stata trasferita fino al velivolo dalla Croce verde e poi trasferita in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Era cosciente al momento dei soccorsi, ma necessitava di accertamenti compreso l’esame radiografico tac.

La polizia locale è intervenuta con due pattuglie per eseguire i rilievi di legge e ricostruire la dinamica del sinistro. Disagi al traffico solitamente molto intenso.