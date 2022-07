Jesi, investimento in viale Papa Giovanni XXIII: nonna e nipotina ferite

Ferita, per fortuna non gravemente, una nonna che stava portando a spasso la nipotina sul passeggino

JESI – Investimento questa mattina verso le 9,30 a Jesi lungo viale Papa Giovanni XXIII all’intersezione con viale della Vittoria. Tanta paura per una signora che stava passeggiando, spingendo il passeggino con la nipotina a bordo.

La donna è stata urtata da una utilitaria. Ancora in fase di ricostruzione la dinamica dell’incidente, che ha destato molta apprensione specie per la bambina in tenera età. Immediato l’allarme al numero unico 112. Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce verde di Jesi, che hanno soccorso nonna e nipotina, accompagnandole all’ospedale Carlo Urbani con codici di bassa gravità.

Rilievi di legge a cura della Polizia locale.