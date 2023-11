MAIOLATI – Un bambino di 10 anni è stato investito a Moie mentre si stava recando a scuola. Dalle prime informazioni sembrerebbe che il bambino sia stato investito da un veicolo in prossimità delle strisce pedonali. L’incidente si è verificato questa mattina, 13 novembre, intorno alle 8.

Sulla dinamica stanno conducendo accertamenti le forze dell’ordine intervenute sul posto. Il bambino è stato trasferito in eliambulanza in ospedale al Salesi di Ancona. Le sue condizioni non sarebbero gravi.