“A proposito di insetti ed erbacce”: a Jesi, il convegno sugli impollinatori

JESI – Sabato prossimo 14 gennaio, alle ore 17, Comune di Jesi, Wwf, Fai e Riserva Ripa Bianca organizzano presso il Palazzo dei Convegni un incontro per parlare dell’importanza di salvaguardare le erbe spontanee e gli impollinatori e delle azioni concrete che possono essere realizzate per la loro conservazione.

Più del 40% degli insetti impollinatori sono a rischio di estinzione a livello globale, in particolare api, sirfidi e farfalle. Eppure quasi il 90% di tutte le piante selvatiche con fiore dipendono dall’impollinazione animale comprese quelle che producono cibo e prodotti dell’industria richiede l’impollinazione da parte non solo di api domestiche e selvatiche, ma anche vespe, farfalle, falene, coleotteri, uccelli, pipistrelli ed altri vertebrati. Parlare di impollinatori significa quindi parlare di biodiversità, di erbe selvatiche spontanee fondamentali per la loro presenza, sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile e agrobiodiversità, cambiamenti climatici, inquinamento, ecosistemi, monitoraggio ambientale.

Il convegno, dal provocatorio titolo “A proposito di insetti ed erbacce” – che sarà aperto dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo – è organizzato proprio per sensibilizzare la comunità di Jesi e della Vallesina su tale emergenza e divulgare la azioni concrete da realizzare per la loro salvaguardia. Il convegno consentirà, tra l’altro, di illustrare le attività del FAI e WWF Italia/Riserva Ripa Bianca intraprese per la conservazione degli impollinatori e spiegare con gli interventi di docenti universitari la bellezza e l’importanza della presenza delle erbe spontanee e degli impollinatori anche per la vita quotidiana delle persone. L’assessore all’ambiente Alessandro Tesei illustrerà inoltre le prime attività del Comune di Jesi per un verde pubblico amico delle biodiversità e degli impollinatori. Il convegno potrà essere seguito anche in diretta on line dalla pagina Facebook della Riserva Ripa Bianca di Jesi.