Jesi, infortunio con il motocoltivatore: 81enne ferito alla testa

JESI – Stava tagliando l’erba e ripulendo il bordo strada con un piccolo trattorino motocoltivatore, quando per cause in corso d’accertamento da parte dei carabinieri, è scivolato andando a finire nel fossato sottostante. Attimi di paura in via del Vecchio Zuccherificio, alle porte di Jesi, questa mattina, 21 aprile, verso le 10.30.

L’agricoltore, cosciente ma con una ferita alla testa, era finito nel fossato sovrastato dal trattorino. A lanciare l’allarme sono stati dei passanti. Sul posto oltre all’ambulanza della croce verde di Jesi e l’automedica del 118, anche Icaro01, i vigili del fuoco e i carabinieri. L’elicottero medicalizzato, atterrato in un terreno vicino, ha avuto dei problemi tecnici pertanto data l’urgenza del soccorso, l’anziano è stato condotto in ambulanza all’ospedale di Torrette con un codice rosso.