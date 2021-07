Jesi, incidente in viale della Vittoria. Scontro tra auto e scooter, ferito un centauro

Ad avere la peggio nell'incidente è stato un 28enne in sella al suo scooter, portato in codice giallo al pronto soccorso

JESI – Incidente a Jesi, l’ennesimo che si registra nelle ultime settimane, lungo viale della Vittoria nel pomeriggio di oggi. Ad avere la peggio è stato un centauro di origini bulgare ma residente a Cupramontana. Il giovane (D.K.T.) di 28 anni viaggiava in sella al suo scooter Piaggio quando è stato urtato da una Fiat Punto che transitava lungo viale della Vittoria.

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 15 all’altezza del civico 60/d, sulla corsia nord, in corrispondenza della pasticceria Gianfelici. La vettura era condotta da un uomo macedone di 32 anni (F.M.le iniziali) residente a Jesi. In seguito all’urto, avvenuto con ogni probabilità durante una manovra, il centauro è stato sbalzato sull’asfalto. Rimasto sempre cosciente, è stato soccorso dai sanitari dell’automedica del 118 e della Croce verde di Jesi. È stato accompagnato in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale “Carlo Urbani” per gli accertamenti del caso.

Sul posto due pattuglie della Polizia locale per i rilievi di legge e per regolare il traffico, sempre particolarmente intenso lungo il viale della Vittoria nel pomeriggio. La polizia locale dovrà ricostruire la dinamica del sinistro e le responsabilità.