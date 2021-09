Jesi, tamponamento in superstrada: tir si rovescia e perde il carico

JESI- Un impressionante incidente stradale è avvenuto oggi poco prima delle 14 lungo la superstrada 76, tra le uscite di Jesi est e Jesi centro, sulla corsia monti. Per cause in corso di accertamento da parte della Polstrada di Ancona, due mezzi si sono tamponati. Si tratta di un furgone di una ditta produttrice di stucchi da carpenteria e di un camion che trasportava catrame da asfalti.

In seguito al violentissimo urto, il mezzo pesante si è ribaltato, restando con le ruote all’aria, ed è finito – dopo aver divelto il guardrail – nella scarpata della superstrada. Il carico si è perso. Miracolosamente illesi, è il caso di dirlo, i due conducenti dei mezzi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Jesi che hanno messo gli automezzi coinvolti in sicurezza, oltre a una pattuglia della polizia stradale e due ambulanze della Croce verde e del 118 con l’automedica del 118 di Jesi.

Uno dei conducenti, un 30enne, è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice rosso per la dinamica maggiore del sinistro, l’altro è stato medicato sul posto. Notevoli invece i disagi che si stanno registrando in superstrada. Se nell’immediatezza del sinistro è stata chiusa solo una corsia, la Polstrada potrebbe dover chiudere il tratto compreso tra le due uscite per consentire la rimozione dei mezzi. Pertanto, si consiglia di procedere con prudenza.