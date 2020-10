Incidente allo svincolo Jesi-Centro della Superstrada: ciclista in eliambulanza a Torrette

In sella alla bici un 50enne di Castelplanio che ha riportato un trauma cranico e diverse contusioni. Sul posto la Polizia locale, la Croce Verde, la Polstrada e l'Associazione nazionale carabinieri per deviare il traffico

JESI – Uno scontro tra un’auto e una bici si è verificato questa mattina, martedì 13 ottobre, verso le 8.30 nei pressi dello svincolo della Superstrada 76 di Jesi-Centro. Ad avere la peggio è stato l’uomo in sella alla bicicletta, un 50enne residente a Castelplanio che in seguito al violento impatto è stato sbalzato sull’asfalto.



Alla guida dell’auto – una Audi A3 – c’era una donna, 58 anni jesina, che sotto choc ha lanciato l’allarme al 118 e prestato assistenza al ciclista. Sul posto i sanitari del 118 e della Croce verde di Jesi ma per la dinamica maggiore del sinistro e le condizioni dell’uomo, è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza medicalizzata Icaro01 da Torrette.

Il ciclista, che ha riportato un trauma cranico e diverse contusioni, è stato accompagnato in elicottero al pronto soccorso di Torrette per le cure del caso. È rimasto sempre cosciente, anche se in stato confusionale per il trauma riportato. Rilievi a cura della Polizia locale. Sul posto anche la Polstrada e un mezzo dell’Associazione nazionale carabinieri per deviare il traffico, solitamente molto intenso in quel tratto, e consentire lo svolgimento dei rilievi in sicurezza per gli stessi operatori.