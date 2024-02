Incidente stradale a Staffolo: due le persone rimaste coinvolte

L'incidente è avvenuto in via fratelli Costantini. Due le auto coinvolte. Sul posto personale sanitario, vigili del fuoco e carabinieri

JESI – I vigili del fuoco sono intervenuti, oggi 14 febbraio, poco prima delle ore 17 in via Fratelli Costantini a Staffolo per un incidente stradale tra due auto. Due le persone coinvolte che sono state prese in cura dal personale del 118.

La squadra delle fiamme rosse ha collaborato con i sanitari ed effettuato la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

Sul posto i carabinieri per i rilievi.