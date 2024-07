Incidente in Sardegna, muore un 44enne di Ostra

Maggiorino Festa stava guidando lungo la provinciale 10 in territorio di San Vero Milis quando la sua auto è uscita di strada. Era conosciuto come suonatore di chitarra e lavorava come elettricista per un’azienda di Jesi

OSTRA – Lutto in paese per la scomparsa in Sardegna di Maggiorino Festa che da alcuni giorni si trovava in vacanza nella sua terra natia. L’uomo, 44enne, stava viaggiando sulla sua auto, una Nissan Xtrail, che è uscita di strada lungo la provinciale 10, per Putzu Idu, in territorio di San Vero Milis.

Un grave incidente di cui nessuno sembra essersi accorto nell’immediatezza proprio perché l’auto era seminascosta dalla vegetazione: era infatti finita in una cunetta dietro una siepe, come riportano i media locali.

Dell’incidente, dopo l’intervento di vigili del fuoco e soccorritori sanitari allertati da alcuni passanti, si stanno occupando i carabinieri del posto per ricostruire l’accaduto: sembra che abbia fatto tutto da solo. Non è ancora chiaro se abbia avuto un malore o se si sia trattato di un guasto tecnico.

Maggiorino Festa era nato 44 anni fa a Cagliari ma da tempo risiedeva in provincia di Ancona. Prima a Ostra, poi nell’ultimo periodo a Senigallia, in un appartamento nella frazione di Roncitelli dopo la separazione dalla compagna. Era conosciuto come suonatore di chitarra in varie formazioni ma recentemente lavorava come elettricista per un’azienda di Jesi dopo aver svolto svariati lavori.

«Ciao Maggio. Riposa in Pace» scrivono alcuni amici sui social, tra cui anche alcuni colleghi di lavoro. «Se ne va un ragazzo gentile» commenta un altro amico alla notizia della tragica scomparsa. Non sono ancora stati fissati i funerali del 44enne: la salma è ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria.