Jesi, incidente con lo Scuolabus: cinque feriti al pronto soccorso

Per fortuna sono tutti codici verdi di bassa gravità e sono stati trasportati in ospedale solo per accertamenti

JESI – Uno scontro tra uno scuolabus del Comune di Jesi e un suv ha destato tanta preoccupazione oggi verso le 13. L’incidente è avvenuto vicino alla scuola primaria “Conti”, all’incrocio tra via Bixio e via Puccini. Secondo una primissima ricostruzione della dinamica, al vaglio dei Carabinieri del Radiomobile di Jesi, sembra che la vettura – una Jeep Compass con a bordo padre e figlio – si stesse immettendo in via Bixio proprio mentre dalla stessa via usciva il mezzo del Comune, su cui viaggiavano, oltre all’autista, anche un’assistente scolastica e una alunna. Tanta paura proprio per la bambina, ma per fortuna essendo i mezzi in manovra e dunque a velocità ridotta, anche i danni alle persone sono limitati per fortuna.

A restare feriti sono stati il conducente dello scuolabus, l’assistente e la bambina, oltre all’uomo alla guida del Suv e suo figlio. Sono stati tutti accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale “Carlo Urbani” con dei codici verdi. Dinamica e responsabilità sono al vaglio dei Carabinieri.