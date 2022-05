Con lo scooter contro il bus ‘pollicino’, 17enne portato in codice rosso a Torrette

L'incidente è accaduto verso le 13,30 di oggi in via Paradiso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi di legge

JESI – Stava andando verso via Paradiso per pranzare a casa della nonna, quando s’è trovato di fronte al bus pollicino della linea urbana che forse, stava effettuando una manovra di svolta, ha frenato bruscamente ma l’impatto frontale è stato inevitabile.

Paura oggi verso le 13.30 in via Paradiso all’altezza del civico 50, per uno scontro frontale tra uno scooter condotto da un 17enne di Jesi e un bus-pollicino. In seguito all’urto il ragazzo è stato sbalzato a terra, l’autista del bus si è subito fermata a prestare soccorso e ad allertare il numero unico di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’ambulanza della Croce Verde di Jesi con l’automedica del 118 che hanno soccorso il ragazzo, ferito e contuso ma per fortuna cosciente. Ha riportato un trauma facciale e diverse contusioni. Il giovane è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette con un codice rosso.

Le sue condizioni sono gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Ad accertare la dinamica del sinistro, sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno eseguito i rilievi di legge. La dinamica del sinistro è tutta da chiarire.