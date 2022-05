Jesi, scontro frontale in via La Malfa-via Moro: un 30enne in ospedale

JESI – Scontro frontale, verso le 13.20 all’incrocio maledetto tra via Ugo La Malfa e via Aldo Moro, qualche centinaio di metri prima dell’ospedale. Nel violento impatto tra due auto, una Volkswagen Golf e una Dacia, ad avere la peggio è stato il conducente di quest’ultima, un 30enne jesino. Immediato l’allarme al numero unico di emergenza 112, che ha fatto scattare i soccorsi addirittura con un codice rosso visto che l’impatto ha provocato danni ingenti alle due auto e le condizioni dei feriti sembravano più serie. Per fortuna, all’arrivo sul posto dell’automedica del 118 e della Croce verde di Jesi, i sanitari hanno accertato che solo uno dei due uomini era ferito ed è stato accompagnato con un codice giallo di media gravità al pronto soccorso del “Carlo Urbani”. L’altro coinvolto, un 37enne jesino ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco per mettere in sicurezza le auto e i Carabinieri per i rilievi.