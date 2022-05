L'uomo, 62 anni, è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette per le cure del caso

JESI – Stava lavando il camper dentro alla sua azienda, quando all’improvviso è scivolato dalla scala su cui si trovava ed è caduto battendo la testa sul pavimento.

L’allarme è scattato stamattina verso le 11 in un’azienda situata nella zona industriale della città. A restare ferito, un uomo di 62 anni che si trovava insieme a un’altra persona. Prontamente è scattato l’allarme al numero unico di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118, l’ambulanza della Croce Verde di Jesi e l’eliambulanza Icaro01 da Torrette. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Jesi per accertare la dinamica dell’incidente ed escludere che si trattasse di un infortunio sul lavoro. L’uomo, cosciente anche se sanguinante al capo, è stato trasferito in eliambulanza con un codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per le cure del caso.