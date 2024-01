Incidente a Jesi, pedone investito da una moto soccorso in codice rosso

In seguito all'impatto, l'uomo di 54 anni, jesino, è stato scaraventato sull’asfalto e ha battuto la testa. È stato trasferito in codice rosso all'ospedale Regionale di Torrette

JESI – Incidente choc ieri sera verso le 21.30 in viale della Vittoria in corrispondenza della gelateria “Ciro e Pio”. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, al vaglio della polizia di Stato, un uomo di 54 anni, jesino, è stato investito da una moto 125 cc con in sella due giovanissimi, uno minorenne. In seguito all’impatto con la moto, il pedone è stato scaraventato sull’asfalto e ha battuto la testa, perdendo conoscenza. I due giovani si sono fermati e hanno allertato il 112. Sul posto, l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce verde di Jesi. Al loro arrivo, i sanitari hanno rinvenuto l’uomo privo di conoscenza in mezzo alla carreggiata. Lo hanno trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani in codice rosso. Dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito all’ospedale regionale di Torrette dove si trova ancora ricoverato in prognosi riservata.

Gli agenti del Commissariato di Jesi hanno condotto i rilievi di legge e avviato le indagini del caso. Da stabilire chi dei due giovani si trovasse alla guida della moto al momento dell’incidente. Il mezzo è stato affidato a un deposito in attesa della conclusione degli accertamenti, al momento non risulta sotto sequestro. Le indagini sono in corso.