Jesi, incidente all’incrocio: un neonato in eliambulanza all’ospedale di Torrette

Il bambino di appena cinque giorni di vita è stato portato in ospedale per accertamenti insieme alla madre. Illesi il padre e la conducente dell'altra vettura.

JESI – Scontro tra due auto all’incrocio tra via San Francesco e via Raffaello Sanzio, nel cuore di Jesi. Tanta paura soprattutto per un neonato di 5 giorni, che viaggiava insieme alla mamma e al papà su una delle auto coinvolte. È successo verso le 13 di oggi. La famiglia era a bordo di una Peugeot 208 che si è scontrata all’incrocio in prossimità della pasticceria “Zoppi” con una Toyota Rav4 guidata da una donna. Un impatto violento, in seguito al quale sono scoppiati gli air-bag di entrambe le vetture. I conducenti sono riusciti a uscire autonomamente dai rispettivi abitacoli. Ingenti i danni soprattutto alla Peugeot.

È scattato subito l’allarme al 118, con priorità per le condizioni del neonato per il quale si è temuto. Sul posto sono intervenute l’automedica del 118 di Falconara Marittima, l’ambulanza della Croce verde di Jesi, oltre alla squadra dei Vigili del fuoco di Jesi e una pattuglia dei Carabinieri. Date la dinamica maggiore del sinistro e la presenza del neonato, dalla centrale operativa del 118 di Ancona è stata anche attivata l’eliambulanza atterrata all’elipista della Croce Rossa di via Gallodoro. Mamma e bimbo, contusi, sono stati trasferiti con l’ambulanza fino all’elicottero e poi trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per essere sottoposti a tutti gli accertamenti sanitari del caso. Le loro condizioni non dovrebbero comunque essere gravi, per fortuna. Illesi sia il papà che la conducente del Toyota, sotto choc.

I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la scena del sinistro e le auto coinvolte. I carabinieri, impegnati nei rilievi di legge, dovranno ricostruire la dinamica del sinistro e le responsabilità. Lievissimi disagi alla circolazione stradale, con il traffico proveniente da via San Francesco a viale della Vittoria deviato su via Sanzio.