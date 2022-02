Incidente al crossodromo: caduta choc dalla moto, pilota in eliambulanza a Torrette

SAN MARCELLO – Incidente in pista, oggi pomeriggio verso le 16.30 al Crossodromo “Alvaro Peverieri” in località Acquasanta, nelle campagne tra San Marcello e Jesi. Si stava svolgendo una sessione di allenamento con una decina di piloti amatoriali provenienti da tutta la regione che stavano girando. Improvvisamente, uno di loro perde il controllo della sua moto – una Honda 250cc 4 tempi – e, in prossimità di una curva, cade rovinosamente a terra. La moto gli piomba addosso, ferendolo a una gamba. Per fortuna indossa il casco ben allacciato che gli protegge la testa. Ma sono attimi di vera paura tra gli organizzatori e i presenti. Calano i giri del motore, si interrompe l’allenamento. I piloti accorrono per capire come sta il compagno di pista. Interviene il titolare del Crossodromo, Tiziano Peverieri, che allerta il numero unico di emergenza 112 facendo convergere immediatamente i sanitari. Sul posto arrivano l’automedica del 118 di Jesi e l’ambulanza della Croce gialla di Morro d’Alba.

Il pilota, un 39enne di Osimo, è cosciente ma dolorante. I sanitari lo stabilizzano sul posto, intanto dalla centrale operativa del 118 di Ancona viene inviata anche l’eliambulanza Icaro 01 che atterra poco distante. Il pilota viene caricato e portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette, con una sospetta frattura di tibia e perone.

«Per fortuna il ragazzo indossava il casco e nonostante la brutta caduta è rimasto sempre cosciente – ci racconta il titolare del Crossodromo, Tiziano Peverieri, intervenuto per primo – abbiamo subito allertato il 112 e interrotto la seduta di allenamento, sospeso tutto per consentire ai sanitari di soccorrere il pilota in sicurezza. La nostra organizzazione è preparata a incidenti come questo». Dopo il trasferimento del pilota in elicottero, la sessione di allenamento è ripresa regolarmente.