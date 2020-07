Il ragazzo in sella alla sua bicicletta stava andando a lavoro quando si è scontrato frontalmente con un'auto. È stato trasferito a Torrette in eliambulanza

JESI- Stava andando a lavoro in sella alla sua bicicletta, quando improvvisamente in discesa, si è scontrato con un’auto di grossa cilindrata che procedeva nella direzione opposta.

È successo questa mattina verso le 6,30 all’altezza del civico 12 di via dei Gobbi, stradina secondaria che collega via San Marcello a via Montelatiere-via Calabria. A restare ferito gravemente è un giovane pakistano residente in zona, 24 anni che stava andando a lavorare.

Il ragazzo in seguito all’urto ha sfondato il parabrezza dell’auto – una Audi A4 – ed è stato sbalzato a tre metri di distanza sull’asfalto. Immediato l’allarme al 118 da parte del conducente della vettura, ovviamente illeso, che si è subito fermato a prestare soccorso al ciclista.

Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 di Jesi con l’ambulanza della Croce Verde, ma per la dinamica maggiore del sinistro e per le condizioni del ragazzo, apparse subito serie, è stato anche richiesto alla centrale operativa del 118 di Ancona l’intervento dell’eliambulanza Icaro02 per il trasferimento in codice rosso al pronto soccorso di Torrette. Il ciclista, rimasto per fortuna sempre cosciente, ha riportato un trauma cranico non commotivo e una frattura alla spalla.

Non è in prognosi riservata, per fortuna non c’è pericolo di vita per lui, ma necessita di approfondimenti clinici per valutare l’entità dei traumi. Sul posto per i rilievi e l’accertamento della dinamica del sinistro, una pattuglia della Polstrada.