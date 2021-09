Uno scontro fra tre auto ha bloccato il traffico sulla superstrada 76, sulla corsia in direzione monti. L’incidente, sulla cui dinamica stanno lavorando gli agenti della Polstrada di Ancona, si è verificato oggi pomeriggio intorno alle 19,30 all’altezza del km 68+440, in corrispondenza dello svincolo di Jesi est, territorio comunale di Jesi.

In seguito al violento impatto fra le tre auto – tutte utilitarie – i conducenti sono rimasti feriti, per fortuna non gravemente. Immediato l’allarme da parte di altri automobilisti di passaggio al numero unico di emergenza 112. La centrale operativa ha inviato sul posto sia le pattuglie della Polstrada, per la chiusura del traffico durante le operazioni di soccorso, sia i sanitari del 118 con automedica e ambulanza, oltre alla squadra dei Vigili del fuoco di Jesi. I tre feriti sono stati trasferiti in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi per accertamenti.

Intanto, la Polstrada ha chiuso il tratto di superstrada interessato dal sinistro, facendo uscire i mezzi all’Aeroporto per chi proviene da Fabriano con direzione Ancona e a Monsano, per chi invece procede in direzione Roma. L’interruzione, per circa un’ora e mezzo, il tempo necessario a mettere in sicurezza la zona e rimuovere i mezzi incidentati. Disagi e lunghi incolonnamenti. Intorno alle 20,50 la Polstrada ha riaperto una corsia, poco dopo la situazione viaria è tornata alla normalità.