Incendio nel sottotetto, notte di fuoco a Jesi

JESI – Notte di fuoco quella appena passata a Jesi, dove verso le 2,30 è scoppiato un violento incendio in un sottotetto di una abitazione in via Spina, nei pressi di via Roma. Immediato l’allarme al 115 da parte dei residenti svegliati dal crepitio delle fiamme che bruciavano anche una porzione di tettoia in legno.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco di Jesi e del comando provinciale di Ancona con l’autoscala in supporto. Tanta paura ma per fortuna non sono rimaste coinvolte le persone.

I pompieri hanno spento le fiamme e monitorato le temperature con la termocamera per evitare che nuovi focolai potessero riaccendere il rogo. Le fiamme, scaturite in maniera accidentale come emerso dai rilievi tecnici, hanno divorato anche una parte di sottotetto in legno. L’intervento è durato diverse ore, ma alla fine la situazione è tornata alla normalità e l’abitazione è stata messa in sicurezza.

Il tetto, completamente scoperchiato dall’incendio, è stato coperto con un telone ma l’abitazione risulta al momento inagibile. Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati.