Incendio a Jesi: a fuoco 2000 metri quadrati di macchia mediterranea

JESI – Un altro incendio distrugge la vegetazione della Vallesina e crea paura. L’allarme a Jesi è scoppiato oggi poco dopo le 13 in via Mazzangrugno, salendo i tornanti che dalla Strada provinciale 9 si addentrano per la campagna. A fuoco circa 2.000 metri quadrati di macchia mediterranea composta prevalentemente da arbusti e fitta vegetazione, a bordo di una strada bianca che collega le poche case sparse in quella zona.

I vigili del fuoco, intervenuti con 3 mezzi antincendio (autobotti) dal distaccamento di Jesi e sei uomini, hanno lavorato per spegnere il rogo che con il vento rischiava di estendersi ancora. Sul posto anche una Squadra boschiva proveniente dal Comando Vigili del Fuoco di Ancona con due mezzi 4×4.

Intenso il lavoro di spegnimento del rogo e di contenimento del fuoco, in seguito al quale i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area dell’intervento. Al momento non si segnalano danni a persone. Sul posto anche i Carabinieri Forestali di Jesi San Marcello per accertare l’origine del rogo.