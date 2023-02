Jesi, si incendia un computer in casa: donna leggermente intossicata

JESI – Allarme ieri sera poco dopo le 21 per un principio d’incendio sviluppato all’interno di un’abitazione in via Fausto Coppi, al civico 71. Qualcuno ha segnalato al numero unico 112 del fumo provenire da un appartamento dove abita una anziana sola. Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Jesi che, una volta entrati in casa, hanno trovato una donna leggermente intossicata dal fumo. Richiesto anche l’intervento del 118, la donna è stata accompagnata all’esterno dell’abitazione e portata dentro l’ambulanza per le prime cure e la valutazione delle condizioni. Intanto i pompieri hanno spento l’incendio, che era divampato sembra da un computer per via di un corto circuito. La signora, una volta riavuta dalla intossicazione, ha rifiutato il trasporto in ospedale. Limitati i danni all’appartamento.