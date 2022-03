Jesi, s’incendia il ciclomotore nel garage, paura all’ex Smia

JESI – Attimi di paura nel quartiere ex Smia per l’incendio di un ciclomotore in un garage. L’allarme è scattato martedì sera poco dopo le 22 nel quartiere popolare ex Smia, alle porte della città, per un incendio scoppiato in un garage condominiale.

Ad accorgersi del fuoco che stava divampando in un garage condominiale di una palazzina in bioedilizia, sono stati due ragazzi che stavano facendo una passeggiata nel quartiere. Hanno lanciato l’allarme al numero unico di emergenza 112 facendo scattare i soccorsi. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco di Jesi che hanno spento l’incendio – divampato da un ciclomotore parcheggiato nel garage – mettendo in sicurezza il locale prima che il rogo potesse danneggiare l’impianto elettrico. L’intervento dei pompieri ha permesso di limitare i danni. Sembra che la causa dell’incendio sia accidentale. Fortunatamente, non si sono registrati feriti, ma solo tanta paura e concitazione nella zona.