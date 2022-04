Jesi, incendio in un appartamento in centro: muore una donna

JESI – Un violento incendio è divampato oggi pomeriggio verso le 15:30 in un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Del Forno, pieno centro storico di Jesi. Purtroppo, la donna che vi abitava non è riuscita a sfuggire alle fiamme. Il figlio che abita al pianterreno, accortosi del rogo, è salito in casa e ha cercato di salvare la madre ma è stato tutto inutile.

Per la donna, 95 anni, non c’è stato nulla da fare. Il figlio, soccorso dal 118 e dalla Croce verde, è stato trasportato al pronto soccorso per una lieve intossicazione da fumo.

Stanno intervenendo i Vigili del fuoco di Jesi, i Carabinieri e i sanitari. Sconosciute al momento le cause del violento incendio. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della palazzina sono ancora in corso.