Incendio a Chiaravalle, distrutto un capanno agricolo

CHIARAVALLE – Non ci sono per fortuna persone ferite o intossicate nell’incendio che ha interessato un capanno agricolo a Chiaravalle. L’episodio è avvenuto intorno alle 17:45, in via San Benedetto, dove era stato l’allarme per il fumo che si alzava da una pertinenza di un’abitazione.

Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco con due squadre intervenute da Ancona con l’ausilio dell’autobotte. Le fiamme sono state prontamente spente, evitando quindi che potessero estendersi e incendiare anche l’abitazione adiacente.

L’intervento dei vigili del fuoco a Chiaravalle

La zona è stata poi messa in sicurezza. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi. Distrutto il capanno agricolo: nell’incendio sono stati bruciati anche vari attrezzi, mentre la parete dell’abitazione è risultata solo parzialmente annerita ma senza danni strutturali.