Due incendi in rapida successione in Vallesina: paura per delle abitazioni a Pradellona

JESI – Due incendi di sterpaglie e di fieno sono scoppiati oggi pomeriggio, uno dopo l’altro, in due distinte zone della Vallesina. L’allarme più grave, poco prima delle 14, nella zona industriale Pradellona di Santa Maria Nuova, dove altissime lingue di fuoco hanno divorato una decina di ettari di terreno arrivando a lambire le abitazioni rurali che sorgono in quella zona. Immediato l’allarme al numero unico 112 lanciato proprio dai residenti che spaventati, vedevano il muro di fuoco avvicinarsi sempre di più. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della locale Stazione di Santa Maria Nuova, i Carabinieri Forestali di Jesi-San Marcello e due squadre dei Vigili del fuoco di Osimo e Jesi. I pompieri hanno aggredito le fiamme da due versanti opposti, cercando di contenere l’avanzata del rogo e fermarlo prima che arrivasse alle abitazioni, mentre i Carabinieri hanno gestito la sicurezza della zona visto che il denso fumo nero stava creando disagi anche alla viabilità.

L’incendio è stato domato, senza conseguenze per le persone per fortuna, solo dopo le 18 quando è scattato il secondo allarme, per un altro incendio divampato stavolta a Jesi in via Bagnatora, al confine con Mazzangrugno. In questo caso, si tratta di una porzione di terreno coltivato a sterpaglie di minore entità, con una risoluzione dell’incendio più rapida per i pompieri intervenuti. Anche in questo caso, non si sono registrati danni alle persone. I Carabinieri, dopo i rilievi, dovranno chiarire se si sia trattato di roghi dolosi.