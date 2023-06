Incastrato in cima al muraglione di via XX Luglio, gattino liberato dalla Polizia Locale a Jesi

A segnalarne agli agenti di pattuglia la presenza è stata una ragazza, che poco prima aveva rischiato di investire il micetto, rifugiatosi per lo spavento lì dove era rimasto intrappolato in un roveto e non riusciva più a scendere

JESI – Un gattino di pochi mesi è stato tratto in salvo dopo una movimentata mattinata da agenti della Polizia locale. È accaduto in Via XX Luglio dove la pattuglia stava transitando nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e dove è stata fermata da una ragazza. Questa spiegava agli agenti di aver rischiato di investire pochi istanti prima con la propria auto un gattino che aveva improvvisamente attraversato la strada. L’animale, per lo spavento, era scappato via rifugiandosi nella sommità del muraglione che costeggia la stessa Via XX Luglio. I ripetuti miagolii rendevano evidente che il gattino non riusciva più a scendere.

Gli agenti, con la dovuta attenzione, sono riusciti ad arrampicarsi sul muraglione, liberando il gattino dal roveto in cui era rimasto incagliato e riportandolo a terra, prendendolo quindi in consegna. Una volta arrivati al Comando, è stato sentito per le vie brevi un veterinario e si è quindi proceduto all’affidamento temporaneo dell’animale in attesa che il proprietario si faccia vivo.