“In Concordia 2022/2023-Stagione Uno”: su il sipario al teatro di Cupramontana

CUPRAMONTANA – Dopo la stagione “zero”, segnata ancora dall’emergenza pandemica, si alza il sipario del Teatro La Concordia di Cupramontana per la Stagione Teatrale 2022/2023. L’Amministrazione Comunale di Cupramontana presenta il cartellone, composto da sei appuntamenti, uno al mese, da novembre ad aprile 2023. Un’offerta molto varia e di altissima qualità, caratterizzata anche dalla presenza di una grande interprete della prosa italiana come Lella Costa che chiuderà la rassegna con un potente spettacolo prodotto da Centro Teatrale Bresciano e Teatro Carcano. Tanti i generi e i linguaggi proposti: la comicità esilarante di Claudio Morici, la commedia classica di Molière nel 400esimo anniversario della nascita, il teatro per ragazzi, un recital musicale dedicato al grande Fabrizio De André e il teatro contemporaneo e d’avanguardia del duo Frosini/Timpano.

«È un programma che scommette fortemente sulla possibilità di portare in provincia un teatro non banale e in costante dialogo col proprio pubblico – fanno sapere dal Comune di Cupramontana – con la speranza e la convinzione che possa rappresentare un momento di crescita culturale per l’intero territorio». Il costo dell’abbonamento ai sei spettacoli sarà di 85 euro (ridotto per under 16 e disabili: 65 euro) e sarà in vendita dal 18 ottobre on-line e negli esercizi convenzionati al circuito Ciaotickets.

Il cartellone, nel dettaglio: debutto della stagione il 19 novembre alle ore 21 con “Alexo” di Claudio Morici esilarante spettacolo in cui l’attore Morici in un periodo complicato della sua vita, decide di regalarsi un assistente vocale. Per risparmiare, però, lo acquista da un cinese sotto casa. Si chiama Alexo, ed è un po’ diverso dai suoi colleghi di marca. Italo-cinese, romano di Torpignattara, Alexo fa un po’ come gli pare. Da qui si innescano una serie di gag divertentissime per regalare sorrisi e un po’ di svago al pubblico. Il 3 dicembre alle 21 è la volta de “Il Tartufo” di Molière portato in scena dalla Compagnia NoveTeatro. Irriverente e beffardo, questo testo di Molière non solo rappresenta un irresistibile atto d’accusa contro il perbenismo e la falsità che permeava la società e le corti del suo tempo, ma costituisce ancora oggi un’irraggiungibile satira dell’ipocrisia umana. Il 29 gennaio 2023 stavolta alle ore 18, in scena “C’era una volta” a cura del Teatro dell’Argine. Danza e teatro, luci e colori, parola e gesto si mescolano insieme creando un racconto che vorrebbe veicolare un semplice messaggio: perseguire i propri sogni e le proprie inclinazioni allontanandosi da schemi precostituiti e magari (perché no?) provando a romperli! Ecco la vera sVolta! Febbraio ci propone il “Faber Recital” a cura di Melania Giglio (in scena il 25 febbraio 2023 alle 21), uno spettacolo di teatro/canzone che ripercorre alcune tappe significative della vita di Fabrizio De Andrè, tra canzoni suonate e cantate dal vivo e recitazione. Sul palcoscenico una grande artista: l’attrice e cantante Melania Giglio, uno dei timbri vocali più inconfondibili del panorama teatrale nazionale e internazionale. Il 18 marzo 2023 alle 21, “Disprezzo della donna” di Frosini/Timpano, una cantata a due voci dedicata ai futuristi ed al disprezzo della donna: uno spettacolo contro la donna che ostacola la marcia dell’uomo, contro quei fantasmi romantici che si chiamano donna unica, amore eterno e fedeltà, contro il femminismo e contro la famiglia, contro la democrazia e contro il parlamentarismo. Uno spettacolo femminista, composto da materiali che non lo sono affatto. Il 22 aprile (sempre ore 21) è la volta di “Se non posso ballare..non è la mia rivoluzione” con Lella Costa. Serena Dandini e Lella Costa si trovano a convergere all’interno di uno spettacolo teatrale che porta la firma di Serena Sinigaglia. In scena donne intraprendenti, controcorrente, spesso perseguitate, a volte incomprese, che hanno lottato per raggiungere traguardi che sembravano inarrivabili, se non addirittura impensabili.