Improvvisazione musicale e visiva, ecco l’innovativo Lock

JESI – Un talentuoso chitarrista, Stefano Coppari, e un film-maker creativo, Alessandro Streccioni. Insieme, daranno vita a Lock, una performance multimediale in cui note e melodie si muoveranno assieme a proiezioni e suggestioni visive. Si tratta di uno spettacolo, quello che andrà in scena venerdì 28 maggio (ore 21.30), concepito appositamente per sfruttare al meglio le caratteristiche dello streaming, nel quale musiche originali tratte dall’album “Scarlet” di Coppari e improvvisazioni estemporanee suonate dal vivo interagiscono con i video montati in diretta e proiettati su un monolite “kubrickiano” alto 5 metri posizionato al centro del palco.

La performance intitolata “Lock”, che fa parte del Festival “Marche Palcoscenico Aperto” promosso da Regione Marche e Amat, «vuole esplorare una nuova forma di visione e una nuova forma di produzione sonora – spiegano gli ideatori -. Nuovi suoni e nuovi processi creativi musicali per un punto di vista tutto contemporaneo, dove la realtà ci appare con la verticalità delle finestre, dello smartphone, delle serrature delle nostre porte chiuse da lockdown. Una visione apparentemente parziale ma che rischiamo illusoriamente di elevare a verità. Più connessi, sempre più sconnessi. Nello spettacolo abbiamo bisogno di finestre, di serrature, di sguardi sul mondo e azioni che ci sembrano importanti o che non avremmo mai pensato di ricordare ma che rappresentano un punto di vista reale sull’esterno o dentro di noi, un momento della nostra vita, comune ma eccezionale».

Lock

Dopo la performance, la musica verrà pubblicata in un vinile, le immagini del monolite fissate in un video d’arte e le fotografie stampate in un libro. Gli autori di Lock sono Stefano Coppari, Alessandro Streccioni e Samuele Garofoli. La performance è proposta dai musicisti Stefano Coppari (chitarra), Nico Tangherlini (pianoforte), Lorenzo Scipioni (contrabbasso) e Jacopo Ausili (batteria).

Ospite d’eccezione, Nick Wheeler, uno dei direttori di fotografia più apprezzati al mondo, che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Ed Sheeran, David Gilmour, Guns N’ Roses, Metallica, Snoop Dogg e tanti altri. Farà parte della troupe e apporterà tutta la sua competenza in riprese e fotografia per una performance che si preannuncia da non perdere.

Lock sarà in diretta streaming sulle pagine Facebook e Instagram di Stefano Coppari, di Marche Music College, di Auand Records e di Amat.