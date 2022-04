Imprese, DM Tattoo Studio di Jesi: dieci anni di professionalità e competenza – VIDEO

Diego Mandolini ha fatto della sua passione per i tatuaggi un lavoro. In occasione del decennale dell’attività ha registrato il proprio marchio. «Un ulteriore valore aggiunto»

JESI – «Decidere di volere un tatuaggio sul proprio corpo è una scelta da ponderare bene che può essere fatta per molti motivi e che deve essere presa dopo un’adeguata riflessione». Ecco come Diego Mandolini, imprenditore jesino, titolare e fondatore del DM Tattoo Studio introduce la propria attività di tatuatore.

I clienti passati per la sua poltrona sono di tutte le età e con le storie più diverse: dalle mamme con i figli all’anziano ai giovani. Chi decide di rivolgersi ad un esperto per farsi un tatuaggio fa una scelta che cambierà la percezione che avrà del suo corpo ed è un modo per riaffermare la propria personalità.

La video intervista

«Il rapporto con il cliente è molto importante – spiega Mandolini – e sempre di più sono coloro che si rivolgono a noi con un‘idea, una sensazione, un desiderio che poi andiamo a sviluppare insieme, sia essa un disegno, una frase, il ricordo di un momento particolare, e sempre meno quelli che scelgono di farsi riprodurre qualcosa che già esiste perché l’originalità è una leva molto importante».

La pandemia ha frenato l’attività «nonostante – puntualizza il fondatore del DM Tattoo Studio – noi lavoriamo solo su appuntamento e quindi one-to-one senza possibilità di assembramento, con mascherina, guanti e camice, un po’ come si fa in altri studi e quindi con un’estrema attenzione alla sicurezza».

Con l’arrivo della bella stagione c’è la possibilità di mostrare il proprio corpo; eppure, non è l’estate il periodo migliore per fare un tatuaggio. «Di solito è proprio in estate che si matura la decisione e poi i mesi da settembre a maggio sono i migliori per fissare l’appuntamento e procedere all’esecuzione anche perché poi il tatuaggio va curato e non può essere subito esposto al sole».

Dopo 10 anni di attività Diego Mandolini ha deciso di registrare il marchio del suo studio e, per tutelarlo da eventuali contraffazioni, si è rivolto allo Studio Ing. Baldi di Jesi. «Ritengo che quella piccola “R” vicino al mio logo sia un ulteriore valore aggiunto per la storia di questa attività che è nata e vive sulla passione e sulla voglia di crescere e di imparare ogni giorno offrendo un servizio sicuro, di qualità e professionale».