L’imprenditrice marchigiana Francesca Petrini sul palco dei vincitori del Concorso internazionale “Le forme dell’olio” con il Raffaello 1483

MILANO – L’imprenditrice marchigiana Francesca Petrini della Fattoria Petrini di Monte San Vito (An) è salita sul palco dei vincitori del Concorso internazionale “Le forme dell’olio”, grazie al nuovo prodotto dell’azienda, il “Raffaello 1483”, olio extravergine di oliva arricchito di vitamine D, B6 e B12. Il concorso, alla sua decima edizione, premia ogni anno le imprese produttrici che investono sul packaging e su una nuova visione del prodotto, segnalando le più belle, innovative ed efficaci proposte di design applicate agli oli e ai condimenti.

La premiazione è stata nel quadro di “Olio Officina Festival”, il grande happening internazionale dedicato all’olio extra vergine di oliva e ai “condimenti per il palato e la mente” che si svolge fino al 4 marzo 2023 al Palazzo delle Stelline di Milano.

Con la sua elegante lattina ispirata all’immagine del grande pittore urbinate Raffaello Sanzio, il “Raffaello 1483” ha ottenuto due premi “Gold”, sia nella categoria “Oli Gourmet” che nella categoria “Latte”. Il doppio riconoscimento è stato consegnato a Francesca Petrini da Luigi Caricato, ideatore del concorso “Le forme dell’Olio” e di Olio Officina Festival. Nel corso della cerimonia, l’imprenditrice ha ricordato, ringraziandola, colei che ha curato la grafica del nuovo prodotto, la giovane Gaia Salvi, studentessa dell’Accademia di Belle Arti e di Design “Poliarte” di Ancona, e ha ringraziato la stessa Poliarte che collabora con l’azienda in questo ed altri progetti di natura culturale.

“Raffaello 1483 rappresenta una nuova sfida per la Fattoria Petrini – ha commentato FRancesca Petrini -. È un omaggio a Raffaello Sanzio, l’artista dell’ideale rinascimentale di armonia e della bellezza che così bene rappresenta il nostro territorio, le Marche. Abbiamo voluto traslare quello che lui ha rappresentato anche nel nostro olio, pensando non solo alla forma ma anche al contenuto, in quando è stato studiato per favorire il benessere psicofisico, quindi l’equilibrio e l’armonia della persona. È un nuovo prodotto frutto di una ricerca scientifica e nutrizionale alla cui base c’è lo studio del rapporto cibo salute e del rapporto cibo ambiente. È vero che il cibo è salute, lo ricordava già Ippocrate, ed oggi ancora di più viviamo la sfida di cercare sistemi alimentari più sostenibili. Raffaello 1483 è un progetto culturale a 360°, nato per soddisfare da un lato fabbisogni nutrizionali particolari, e dall’altro per rappresentare il valore dell’olio come marcatore culturale e simbolo di civiltà”.

Sabato 4 marzo ore 16, ad Olio Officina Festival, Francesca Petrini parlerà di “L’olio è cultura. L’olio è salute”, occasione per raccontare il progetto “Raffaello 1483”, un olio evo adatto a tutti ma si presta in modo particolare ad essere consumato nei periodi di stanchezza, stress o convalescenza, e in caso di diete povere o prive di alimenti di origine animale, come nel caso delle diete vegane.

Dopo il debutto milanese, il nuovo olio sarà presentato nelle Marche al “Tipicità Festival”, in programma a Fermo dall’11 al 13 marzo, e quindi partirà in tournée nazionale per essere raccontato, tra l’altro, in musei d’arte e della scienza, nella casa natale di Raffaello Sanzio ad Urbino, e a Pollica (SA), culla della dieta mediterranea.