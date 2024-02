JESI – Il Latte TreValli Senza Lattosio Vividigeribile conquista il Sigillo di Qualità di ‘Altroconsumo’ come Miglior Acquisto, grazie all’ottimo rapporto fra qualità e prezzo. Il prestigioso riconoscimento è il risultato di un test comparativo indipendente realizzato su 11 prodotti della categoria Latte senza Lattosio Uht, che Altroconsumo ha pubblicato a gennaio 2024 sul proprio sito (altroconsumo.it). I prodotti sono stati valutati sulla base di 17 parametri, tra cui la valutazione di etichette ed imballaggi, analisi di laboratorio e un blind test effettuato da un panel esperto.

«Aver ricevuto questo riconoscimento – dichiara Claudia Serges, Brand Manager Trevalli Cooperlat – è per noi fonte di orgoglio. Crediamo moltissimo nella nostra linea Trevalli Senza Lattosio, che ci sta dando grandi soddisfazioni, anche grazie a un’ampia gamma di prodotti ad Alta Digeribilità, che si rivolge ad un pubblico sempre più esteso».

Il Latte Trevalli Senza Lattosio Vividigeribile è ideale per chi ama il latte ma non riesce a digerirlo o cerca semplicemente un prodotto più leggero. Il lattosio viene infatti scisso nei suoi due zuccheri più semplici, rendendo il latte più digeribile e facile da assimilare. Con solo lo 0,8% di grassi, è realizzato con latte 100% Italiano della migliore qualità. Il suo gusto dolce e gradevole lo rende ottimo a colazione, e in qualsiasi altro momento della giornata, per un gustoso break rigenerante.



Fanno parte della gamma Trevalli Senza Lattosio, anche il LATTE VIVILEGGERO, senza grassi, il LATTE VIVIFORTE, con il 50% di proteine in più e il 30% di calcio in più rispetto al latte tradizionale, e il LATTE VIVISANO, arricchito con pappa reale e vitamine del gruppo B, C ed E, ideale per il buon funzionamento del sistema immunitario.

TreValli Cooperlat, con sede centrale a Jesi, nel cuore delle Marche, da oltre sessant’anni porta nei consumi alimentari degli italiani prodotti buoni, sani e genuini che rispondono ad esigenze in continua evoluzione, in un perfetto mix tra la valorizzazione delle eccellenze del territorio e l’innovazione.

Altroconsumo è la più grande organizzazione indipendente di consumatori in Italia. Da oltre 50 anni è il punto di riferimento per i cittadini e offre strumenti innovativi per scelte sicure e convenienti.