Il Premio dei Premi assegnato alla Diasen di Sassoferrato, ennesimo riconoscimento

SASSOFERRATO – La Diasen di Sassoferrato, con altre 6 imprese italiane, ha ricevuto il Premio dei Premi, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su mandato del Presidente della Repubblica, consegnato all’imprenditore Diego Mingarelli nel corso della premiazione che si è tenuta, ieri 19 dicembre a Roma nella sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) alla presenza del ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, del ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, e dalla Presidentessa del CNR, Maria Chiara Carrozza.

Un nuovo successo per l’impresa marchigiana specializzata in soluzioni ecologiche per l’edilizia e l’architettura dopo Imprese per l’Innovazione, il premio promosso da Confindustria in collaborazione con Audi, Il Sole 24 Ore e Fondimpresa, ritirato da Mingarelli e dai suoi collaboratori giusto lo scorso settembre. Tre delle premiate sono imprese di grandi dimensioni, le altre quattro sono pmi come Diasen, unica espressione del settore architettura ed edilizia. L’assegnazione vuole celebrare i campioni italiani nel campo dell’innovazione nei campi dell’industria, dell’università e della ricerca, della pubblica amministrazione, del terziario.

La dichiarazione

«Il Premio dei Premi è istituito dalle massime cariche istituzionali della Repubblica e questo lo caratterizza come un premio diverso dagli altri, inimitabile per prestigio e profilo simbolico», ha commentato Diego Mingarelli. «Essere qui significa collocarsi al vertice della piramide dell’innovazione e per Diasen è un riconoscimento eccezionale perché si coglie, al massimo livello, il nostro sforzo quotidiano di innovazione, di differenziazione e di rinnovamento architettonico facendone un esempio meritevole e una buona prassi degna di rilievo. Aver vinto questo premio ci assegna anche una grande responsabilità: essere sempre all’altezza della sfida dell’innovazione e vivere il miglioramento come un tratto genetico e distintivo su cui investire. Il Premio dei Premi è una grande festa per tutti noi perché siamo di fronte a un successo corale della comunità Diasen che ci dà orgoglio, consapevolezza, umiltà e determinazione», ha concluso.