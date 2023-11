Il Capitolo BNI YES Jesi si conferma punto di riferimento per i professionisti e gli imprenditori locali

JESI – Il Capitolo YES di BNI, acronimo di Business Network International, sta vivendo un momento di grande crescita e successo confermandosi un volano importante per imprenditori e professionisti del territorio. L’organizzazione, volta a favorire la creazione di connessioni di valore tra professionisti e imprenditori, come illustrato dall’area director Andrea Rosenthal Manetti nelle Marche conta 9 capitoli, circa 230 membri, quasi 9 milioni fatturato scambiato e sono in programma 5 capitoli in costituzione entro la prossima estate. Un network valoriale dove i membri si scambiano contatti e referenze senza ricevere alcun tipo di commissione, basta un grazie e l’impegno a restituire il favore.

Il Capitolo di Jesi, sin dalla sua fondazione, ha lavorato instancabilmente per creare un network solido e dinamico, attingendo a diverse competenze e settori professionali senza metterle in concorrenza fra di loro. Questa diversificazione è uno degli elementi chiave del successo del BNI, poiché offre ai membri la possibilità di interagire con figure professionali eterogenee, creando sinergie che si traducono in opportunità di business uniche raggiungendo quota 1 milione di euro di fatturato in appena due anni dalla fondazione dello YES. In questo contesto di crescita, il Capitolo BNI Jesi ha programmato un evento per tutti i professionisti e gli imprenditori del territorio: i “Tavoli di Affari“. L’appuntamento è fissato per martedì 21 novembre alle ore 18 presso il Circolo Cittadino di Jesi.

Gli organizzatori promettono una serata intensa e ricca di opportunità di networking. Durante l’evento, i membri avranno la possibilità di presentare brevemente le proprie attività, mettendo in luce i punti di forza e le sinergie possibili con altri professionisti presenti. I “Tavoli di Affari” offriranno inoltre la chance di instaurare relazioni commerciali, scambiare idee innovative e costruire nuove collaborazioni. Il Presidente del Capitolo BNI Jesi, Maurizio Severini commenta entusiasticamente i risultati: «Siamo felici di vedere crescere la nostra comunità di professionisti. Il successo del BNI Jesi è il risultato dell’impegno e della collaborazione di ogni singolo membro – continua il presidente – e i ‘Tavoli di Affari’ saranno un’opportunità unica per ampliare ulteriormente la nostra rete e consolidare le basi per future partnership di successo».

L’evento è aperto a tutti i professionisti e imprenditori interessati a scoprire le potenzialità del BNI Jesi e a partecipare attivamente alla crescita del network. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’area director Andrea Rosenthal Manetti all’indirizzo manetti@bni-italia.it .